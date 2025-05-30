Грета Тунберг анонсировала визит в сектор Газа

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг планирует вместе с гуманитарной миссией сектор Газа. Визит туда Тунберг планирует, несмотря на блокаду сектора Газа со стороны Израиля, сообщила французский депутат Европарламента Рима Хасан.
Хасан уточнила, что тоже войдет в состав этой гуманитарной миссии. Визит миссии в Газу запланирован на воскресенье, 1 июня.
«Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами», — сказала евродепутат палестинского происхождения.
Отметим, что армия обороны Израиля с 18 марта возобновила удары по сектору Газа. Этому предшествовало окончание 1 марта перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что Израиль и ХАМАС согласились на перемирие в Газе.