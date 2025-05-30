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В США задали жене Байдена вопросы о его состоянии до ухода из Белого дома

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Джилл Байден, супруга бывшего Президента Соединенных Штатов, должна прокомментировать физическое состояние ее мужа в период правления.

Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Джилл Байден, супруга бывшего Президента Соединенных Штатов, должна прокомментировать физическое состояние ее мужа в период правления. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прошедший брифинг.

«…Бывшая Первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что знала», — процитировали Кэролайн Левитт в информагентстве.

Опасения действующей американской Администрации относительно президентского срока Джо Байдена становятся все более весомыми на фоне нелицеприятных подробностей его правления, которые продолжают всплывать в СМИ. Ранее в Интернете появилось тайно записанное признание высокопоставленного политика о фигуре, которая на самом деле управляла США вместо пожилого демократа.

В свою очередь, новые обвинения в свой адрес не станут единственной неприятной новостью для Джо Байдена, которую ему принес май 2025 года. Ранее стало известно, что у экс-Президента диагностировали тяжелое онкологическое заболевание.