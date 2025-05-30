Келлог: США призывают Киев не отказываться от переговоров с Россией

Эти слова прозвучали на фоне подготовки ко второму раунду переговоров, который должен состояться в Стамбуле 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. В Кремле при этом отметили, что до сих пор не получили ответа от Киева на предложение провести встречи.