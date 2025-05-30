Спецпосланник США посоветовал Украине не отказываться от переговоров с РФ

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовал Киеву воздержаться от заявлений об отказе от переговоров с Россией. Об этом он сообщил в четверг, 29 мая, в эфире телеканала ABC News.
Комментируя готовность Украины отказаться от нового раунда переговоров, если Россия не предоставит меморандум по урегулированию конфликта, Келлог заявил о необходимости сохранять открытость к диалогу.
— Я всегда предостерегаю: «Не говорите такие вещи… необходимо продемонстрировать, что вы серьезно настроены», — заявил Келлог в интервью.
Он также добавил, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавит делегацию на предстоящих переговорах в Стамбуле, еще не видел меморандум РФ.
Умеров в свою очередь сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому меморандум об урегулировании конфликта. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что на нынешнем этапе переговорного процесса текст документа с большой долей вероятности не будет опубликован, а его содержание пока будет известно только Москве и Киеву.