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Убегавшие от российских солдат ВСУ вновь бросили своих побратимов

Военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Армии России приняли сдачу в плен боевиков ВСУ, оставленных побратимами на Часовоярском направлении.

Военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Армии России приняли сдачу в плен боевиков ВСУ, оставленных побратимами на Часовоярском направлении. Подробностями с РИА Новости поделились бойцы подразделения.

По данным информагентства, десантники взяли радикалов в плен во время проведения зачистки освобожденного жилого района в городе Часов Яр.

Отмечается, что этот населенный пункт является одним из ключевых в рамках разгрома формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. О не менее важном для освобождения Новороссии Константиновском направлении ранее в эксклюзивной беседе с «МК» рассказал военнослужащий Евгений Линин.

В свою очередь, о пленении боевиков ВСУ недавно рассказали и российские разведчики. По словам бойцов, сдавшиеся киевские радикалы «подарили» им винтовки НАТО.