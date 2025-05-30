Убегавшие от российских солдат ВСУ вновь бросили своих побратимов

Отмечается, что этот населенный пункт является одним из ключевых в рамках разгрома формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. О не менее важном для освобождения Новороссии Константиновском направлении ранее в эксклюзивной беседе с «МК» рассказал военнослужащий Евгений Линин.