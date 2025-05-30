Военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Армии России приняли сдачу в плен боевиков ВСУ, оставленных побратимами на Часовоярском направлении. Подробностями с РИА Новости поделились бойцы подразделения.
По данным информагентства, десантники взяли радикалов в плен во время проведения зачистки освобожденного жилого района в городе Часов Яр.
Отмечается, что этот населенный пункт является одним из ключевых в рамках разгрома формирований ВСУ в Донецкой Народной Республике. О не менее важном для освобождения Новороссии Константиновском направлении ранее в эксклюзивной беседе с «МК» рассказал военнослужащий Евгений Линин.
В свою очередь, о пленении боевиков ВСУ недавно рассказали и российские разведчики. По словам бойцов, сдавшиеся киевские радикалы «подарили» им винтовки НАТО.