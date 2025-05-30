В Boeing сообщили, что власти Китая разрешили компании вернуться на рынок страны

Как указали в CNBC, отказ китайских властей корпорации Boeing в сотрудничестве стал ответом на повышение торговых тарифов американским Президентом Дональдом Трампом. Согласно заявлению Келли Ортберга, первая партия самолетов должна отправиться в Поднебесную уже в июне.