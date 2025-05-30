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В Boeing сообщили, что власти Китая разрешили компании вернуться на рынок страны

Исполнительный директор авиакорпорации Boeing Келли Ортберг анонсировал возращение самолетов концерна на китайский рынок.

Исполнительный директор авиакорпорации Boeing Келли Ортберг анонсировал возращение самолетов концерна на китайский рынок. Его заявление приводит телеканал CNBC.

«…Теперь Китай дал понять, что будет принимать поставки», — отметил Келли Ортберг.

Как указали в CNBC, отказ китайских властей корпорации Boeing в сотрудничестве стал ответом на повышение торговых тарифов американским Президентом Дональдом Трампом. Согласно заявлению Келли Ортберга, первая партия самолетов должна отправиться в Поднебесную уже в июне.

Возвращение на важный рынок КНР станет большим подспорьем для продолжающего терпеть убытки авиаконцерна. В свою очередь, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что возобновление сотрудничества с российскими импортерами поможет компании Boeing выйти из затяжного кризиса.