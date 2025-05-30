Келлог: США советуют Киеву не отказываться от переговоров с Москвой

Киеву не следует делать заявления о прекращении переговоров с Россией. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.
«Я общался с [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на предстоящих переговорах в Стамбуле. Он также еще не ознакомился с [меморандумом РФ]. Но я всегда предостерегаю: “Не делайте таких заявлений, важно показать, что вы настроены серьезно”, — отметил спецпредставитель.
Второй раунд мирных переговоров между Россией и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. Однако Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня.