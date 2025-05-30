Келлог: США советуют Киеву не отказываться от переговоров с Москвой

«Я общался с [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на предстоящих переговорах в Стамбуле. Он также еще не ознакомился с [меморандумом РФ]. Но я всегда предостерегаю: “Не делайте таких заявлений, важно показать, что вы настроены серьезно”, — отметил спецпредставитель.