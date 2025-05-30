Несколько видных западных представителей выступили за снятие ограничений на удары ВСУ дальнобойными ракетами иностранного производства по территории России. На это провокационное решение отреагировали в Москве. Так, депутат ГД Андрей Колесник предупредил Запад о зеркальном ответе в случае использования Киевом дальнобойных ракет, пишет News.ru.
Парламентарий напомнил о ракетном комплексе «Орешник» российского производства. Он заявил, что Москва может снять ограничения на его применение в ответ на необдуманные шаги Запада. По словам депутата, ракеты иностранного производства представляют угрозу для основных промышленных районов страны.
«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — “Орешник”. Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации», — уточнил Андрей Колесник.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия проработает детали передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, такой исход возможен.