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В России нашли достойный ответ Мерцу: немецким Taurus будет противостоять «Орешник»

Депутат Колесник: в ответ Западу РФ снимет ограничения на удары «Орешником».

Источник: Комсомольская правда

Несколько видных западных представителей выступили за снятие ограничений на удары ВСУ дальнобойными ракетами иностранного производства по территории России. На это провокационное решение отреагировали в Москве. Так, депутат ГД Андрей Колесник предупредил Запад о зеркальном ответе в случае использования Киевом дальнобойных ракет, пишет News.ru.

Парламентарий напомнил о ракетном комплексе «Орешник» российского производства. Он заявил, что Москва может снять ограничения на его применение в ответ на необдуманные шаги Запада. По словам депутата, ракеты иностранного производства представляют угрозу для основных промышленных районов страны.

«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — “Орешник”. Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации», — уточнил Андрей Колесник.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия проработает детали передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. По его мнению, такой исход возможен.