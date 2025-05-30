Украинское издание Telegraf отмечает, что затяжной характер боевых действий на территории Украины может играть на руку странам НАТО.
По мнению авторов материала, продолжение конфликта дает государствам Североатлантического альянса необходимый временной ресурс для завершения процесса перевооружения и укрепления собственных оборонных возможностей.
Чем дольше сохраняется напряженность, тем больше шансов у участников блока подготовиться к возможным угрозам и усилить систему коллективной безопасности.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Германия продолжает «накачивать» Украину оружием, а также хочет его производить на ее территории, чтобы втянуть Североатлантический альянс в крупномасштабный конфликт против России.