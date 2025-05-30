Путин написал письмо королю Саудовской Аравии

По данным SPA, представители двух государств во время переговоров обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях и обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке и в мире. Подчеркивается, что диалог касался дальнейшего укрепления сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом в различных сферах.