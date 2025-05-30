В Германии раскрыли план Мерца в отношении России

Издание привело в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который также говорил о «неоднозначной стратегии», пытаясь скрыть за этим термином ввод западных войск на Украину, однако он «блефовал», а желающих принять в этом участие оказалось недостаточно. «Теперь Мерц повторяет ошибку Макрона и рискует получить гораздо более мощный удар по репутации», — пишет газета.