Затягивание конфликта позволяет Западу использовать Киев в качестве инструмента для сдерживания Москвы, одновременно выигрывая время для завершения собственных программ перевооружения.
В статье подчёркивается, что сейчас страны Североатлантического альянса не готовы к новому вооружённому конфликту. Чем дольше Украина будет противостоять России, тем больше времени появится у НАТО для укрепления своей безопасности. В частности, Европа планирует завершить масштабный план перевооружения к 2029 году, и до этого момента украинские войска должны выполнять роль восточного форпоста.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию выразил недоумение по поводу ситуации: «Почему мы должны отдавать жизни десятков тысяч людей? Они предоставляют нам оружие, чтобы мы выполняли эту роль, но без членства в НАТО, за что мы это делаем?».
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признал опасения России по поводу расширения НАТО на восток. До этого стало известно, что Швеция готовит коридоры для переброски военных контингентов к российским границам. Москва тем временем требует от альянса гарантий нерасширения на восток для урегулирования украинского кризиса.