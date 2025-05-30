Скачко: против Зеленского на Украине возможны любые союзы

«Возможны абсолютно любые союзы, потому что ни чести, ни совести, ни идеологии, ни взглядов, ни принципов у этих людей (ред. — украинских политиков) нет. У них есть служение себе на карман и служение высшей силе, старшему брату. А что старший брат прикажет, то, собственно говоря, они не сделает. Объединяться во все, что им прикажут», — отметил Скачко.