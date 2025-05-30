Против Владимира Зеленского на Украине с целью его смещения от власти могут при необходимости возникнуть любые политические союзы. Такую уверенность в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
«Возможны абсолютно любые союзы, потому что ни чести, ни совести, ни идеологии, ни взглядов, ни принципов у этих людей (ред. — украинских политиков) нет. У них есть служение себе на карман и служение высшей силе, старшему брату. А что старший брат прикажет, то, собственно говоря, они не сделает. Объединяться во все, что им прикажут», — отметил Скачко.
На уточняющий вопрос, кто выступает в роли старшего брата, политолог ответил: «Великобритания и США».
«Британия и Штаты. Вашингтон очень легко может восстановить влияние на Зеленского, если пообещает ему точно не дать оружия и “отключить” разведку, не ожидая, когда истечет срок “байденовской проплаты”. Тогда Зеленский и остальные сразу станут проамериканскими с разбегу», — подытожил Скачко.
Ранее Скачко в беседе aif.ru отметил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить Зеленского, чтобы занять его место, только в результате государственного переворота. Также эсперт пояснил, каким способом такие политики, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко могут занять место главы киевского режима.