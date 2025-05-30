Владимир Путин отправил письмо королю Саудовской Аравии: о чем написал президент России

В материале выделены подробности письма Владимира Путина. Так, президент РФ поднял тему партнерских отношений между государствами. По данным источников, представители от России и Саудовской Аравии в ходе переговоров обменялись мнениями по событиям, происходящим на Ближнем Востоке. Кроме того, замминистра иностранных дел Саудовской Аравии и российский посол обсудили ситуацию в мире. Они также договорились о более тесном сотрудничестве.