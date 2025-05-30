Владимир Путин отправил письмо королю Саудовской Аравии: о чем написал президент России

Российский лидер Владимир Путин направил королю Саудовской Аравии письмо. Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял обращение президента РФ. Передача письма прошла во время встречи заместителя министра иностранных дел Саудовской Аравии Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи с российским послом Сергеем Козловым. Об этом пишет местное агентство SPA.
В материале выделены подробности письма Владимира Путина. Так, президент РФ поднял тему партнерских отношений между государствами. По данным источников, представители от России и Саудовской Аравии в ходе переговоров обменялись мнениями по событиям, происходящим на Ближнем Востоке. Кроме того, замминистра иностранных дел Саудовской Аравии и российский посол обсудили ситуацию в мире. Они также договорились о более тесном сотрудничестве.
«Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», — указано в тексте материала.
Российский лидер также провел встречу со вдовой экс-премьера Японии Акиэ Абэ. Президент даже позволил ей воспользоваться своим автомобилем.