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Демешин поручил обновить систему льгот на детские путёвки в крае

Губернатор заявил о необходимости перемен во время поездки в Комсомольск-на-Амуре.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае готовятся к старту летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин во время расширенного заседания краевого правительства, которое прошло в Комсомольске-на-Амуре в рамках его рабочей поездки, — сообщает телеграм-канал Демешин.

«Кампания начнётся уже 2 июня. В этом году будет работать 412 организаций отдыха и оздоровления. Школьников примут лагеря в Комсомольске, районе имени Лазо, Вяземском, Солнечном и других районах», — уточнил губернатор.

В круглогодичном центре «Созвездие», который признан одним из лучших в России, летом отдохнут около 3 тысяч детей. Также откроются пришкольные площадки по всему краю.

Демешин отметил, что регион продолжает помогать и детям из подшефного города Дебальцево в ДНР — 160 ребят этим летом поедут в Краснодарский край.

По его словам, поддержка доступности детского отдыха останется приоритетом. «Сейчас действует компенсация части стоимости путёвок — до 18 тысяч рублей. Но, несмотря на меры поддержки, считаю, что не все могут позволить себе отдых для детей», — сказал губернатор.

Он поручил Минобрнауки региона изменить подход к системе компенсаций, особенно для малоимущих. Также в крае разработают новую программу реновации загородных лагерей с участием муниципалитетов, — сообщает телеграм-канал губернатора Хабаровского края.