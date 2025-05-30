Демешин поручил обновить систему льгот на детские путёвки в крае

По его словам, поддержка доступности детского отдыха останется приоритетом. «Сейчас действует компенсация части стоимости путёвок — до 18 тысяч рублей. Но, несмотря на меры поддержки, считаю, что не все могут позволить себе отдых для детей», — сказал губернатор.