Проводя параллели с действиями Эммануэля Макрона, автор материала напоминает о случае, когда французский лидер пытался продемонстрировать жесткость, упоминая о возможности отправки войск в Украину. Однако, по мере развития ситуации стало ясно, что речь шла скорее о политическом жесте, чем о реальных намерениях. Этот шаг вызвал критику как внутри Франции, так и со стороны союзников. Аналогичную ситуацию, по мнению издания, рискует повторить и канцлер Германии, если не откажется от своей стратегии.