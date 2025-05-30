Издание Junge Welt считает, что отказ Берлина от прозрачности в вопросах военной помощи Украине, под предлогом стратегической двусмысленности, может иметь обратный эффект.
По мнению автора материала, подобный подход не усиливает позицию Германии, а скорее демонстрирует нерешительность и приводит к потере доверия как на международной арене, так и среди союзников по НАТО.
Россия, не располагая точными данными о масштабах и типах военной поддержки Украины со стороны ФРГ, будет, как указывается в статье, исходить из наихудшего сценария, предполагая, что поставки включают в себя наиболее опасное вооружение, такое как крылатые ракеты Taurus. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Москву к более агрессивным шагам или ускорить эскалацию конфликта, вместо ожидаемых уступок.
Проводя параллели с действиями Эммануэля Макрона, автор материала напоминает о случае, когда французский лидер пытался продемонстрировать жесткость, упоминая о возможности отправки войск в Украину. Однако, по мере развития ситуации стало ясно, что речь шла скорее о политическом жесте, чем о реальных намерениях. Этот шаг вызвал критику как внутри Франции, так и со стороны союзников. Аналогичную ситуацию, по мнению издания, рискует повторить и канцлер Германии, если не откажется от своей стратегии.
Тем временем, Мерц заявил, что Берлин окажет поддержку Киеву в создании собственного дальнобойного вооружения, но отказался раскрывать какие-либо детали, ссылаясь на необходимость соблюдения секретности. Такой подход, как полагают в Junge Welt, не только не способствует сдерживанию России, но и подрывает прозрачность внутри самого Европейского союза, где растёт напряжённость по поводу согласованности действий в украинском вопросе.
Между тем украинское издание Telegraf отмечает, что затяжной характер боевых действий на территории Украины может играть на руку странам НАТО.