Путин повел себя по-джентельменски на встрече с вдовой экс-премьера Абэ: что сделал российский президент

8 июля 2022 года на Синдзо Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить. Позже сообщалось, что в результате ранения 67-летний политик скончался.