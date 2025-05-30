Путин повел себя по-джентельменски на встрече с вдовой экс-премьера Абэ: что сделал российский президент

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи 29 мая с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ предложил ей посетить премьерный показ обновленной версии балета «Конек-горбунок» в Большом театре. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кроме того, президент предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии свой Aurus для того, чтобы она успела на мероприятие.
«Для того чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — сказал представитель Кремля.
Кроме того, на встрече с вдовой экс-главы японского правительства президент России заявил, что в период премьерства Синдзо Абэ Россия и Япония значительно продвинулись в направлении мирного урегулирования, однако в настоящее время ситуация изменилась. Также российский лидер добавил, что вдова Абэ всегда будет желанной гостьей в России.
8 июля 2022 года на Синдзо Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный объяснил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить. Позже сообщалось, что в результате ранения 67-летний политик скончался.
Позже медики признали вменяемым безработного японца Тэцуя Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Это установлено по итогам психиатрической экспертизы.
Власти Японии не пригласили российского лидера Владимира Путина на официальные похороны экс-премьера Синдзо Абэ, которые планировались на сентябрь 2022. Это связано с санкциями Токио, которые запрещают посещение страны для представителей российских властей.
Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006—2007 и 2012—2020 годах. И каждый из сроков был омрачен резким падением рейтинга премьера. Во втором случае это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн», к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.