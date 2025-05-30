Король Саудовской Аравии получил письмо от Владимира Путина

Россия активно развивает дружеские связи и с Оманом, соседом Саудовской Аравии. В апреле текущего года Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул устойчивость двусторонних отношений и выразил желание поднять их на уровень привилегированного партнёрства.