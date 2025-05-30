Командир российско-французского подразделения БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье сообщил, что во Франции имеет место скрытое давление на граждан, сражающихся на стороне Вооруженных Сил РФ. Это проявляется в негативном освещении их действий медиа и клеймении ярлыком «предатель».
Согласно словам Мюнье, после упоминания президентом Путиным «Нормандии-Неман» французских добровольцев начали именовать предателями, несмотря на то, что Франция официально не находится в состоянии войны с Россией, но оказывает поддержку Украине.
Участники конфликта сталкиваются с давлением в обществе, ущемлением гражданских прав, невозможностью трудоустроиться на госслужбу, а также с наблюдением и прослушиванием со стороны правоохранительных органов и спецслужб. Информацию об этом передает «ТАСС».
Хотя открытого уголовного преследования во Франции пока не зафиксировано, Мюнье указал, что в Италии и Великобритании лица, воевавшие на стороне Донбасса, привлекались к ответственности и попадали в тюрьму за участие в вооруженном конфликте.
Он также уточнил, что по французскому законодательству добровольцы из Франции не подпадают под определение наёмников, поскольку служат на равных условиях с российскими военнослужащими и получают сопоставимое денежное довольствие.
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