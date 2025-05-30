Ловушка от Юли: эксперты сказали, кто собирается сместить Зеленского

«Да, он может, конечно, попробовать пройти в парламент, но парламент “просрочен”. Его могут попытаться избрать премьер-министром, но для этого нужно в любом случае какое-то время быть в обработке парламента. Да и глава правительства может быть избран только после того, как, допустим, будут приняты нелегитимные президент и спикер Верховной рады», — отметил Скачко.