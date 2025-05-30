Ловушка от Юли: эксперты сказали, кто собирается сместить Зеленского

Журнал Politico в статье назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака «безжалостным политическим кукловодом», который использует любые методы для устранения политических конкурентов и вчерашних союзников. Aif.ru спросил экспертов, каким способом Ермак и другие фигуры с Банковой могут отстранить Владимира Зеленского от власти.
Ермак может сместить путем госпереворота.
«В данный момент Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения, который приходит к власти после слома прежней системы власти и всей структуры власти. Потому что сейчас должность Ермака не обозначена ни одним законом, ни в Конституции. Он главный канцелярист, не более того», — сказал политолог Владимир Скачко.
Эксперт подчеркнул, легальных и быстрых путей прихода к власти у Ермака нет.
«Да, он может, конечно, попробовать пройти в парламент, но парламент “просрочен”. Его могут попытаться избрать премьер-министром, но для этого нужно в любом случае какое-то время быть в обработке парламента. Да и глава правительства может быть избран только после того, как, допустим, будут приняты нелегитимные президент и спикер Верховной рады», — отметил Скачко.
Политолог сравнил Ермака с кухаркой, рвущейся к управлению государством.
«То есть у него только один путь: через революцию, переворот, заговоры и всё экстраординарное и нарушающее систему права», — обозначил Скачко.
Тимошенко и Порошенко метят в спикеры.
Претендуют на кресло Владимира Зеленского также такие крупные политические фигуры, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. У них есть два варианта для реализации своей цели. Первый — пойти по пути Ермака, то есть через государственный переворот, второй — постараться путем всяческих ухищрений, взяток и прочих способов занять кресло председателя Верховной рады.
«В рамках существующего полулегитимного парламента Тимошенко или Порошенко может стать спикером и через отстранение Зеленского взять власть в свои руки», — сказал политолог.
Кстати, напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году и отстранения от власти Виктора Януковича полномочия главы государства исполнял назначенный парламентом на должность спикера Александр Турчинов.
Кресло спикера может занять Арахамия.
Конкуренцию Тимошенко и Порошенко может составить глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отмечает бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Американцы не случайно приглашали Арахамию к себе. Он держит под контролем часть депутатов, которые были ориентированы на Зеленского в лучшие времена. А сейчас времена для Украины не лучшие. Уже понятно, что для Зеленского скоро все закончится», — сказал Олейник в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, Арахамия за счет партийного большинства мог бы легко стать спикером Верховной Рады вместо непопулярного Стефанчука, таким образом сделаться вторым человеком в стране и в дальнейшем убрать Зеленского с политической арены.
Против Зеленского могут возникнуть любые союзы.
При этом Владимир Скачко уверен, что против главы киевского режима могут возникнуть любые политические союзы. По его словам, сегодняшние игроки с Банковой готовы пойти на любые «междусобойчики», лишь бы дорваться до власти и убрать надоевшего всем Зеленского.
«Возможны абсолютно любые союзы, потому что ни чести, ни совести, ни идеологии, ни взглядов, ни принципов у этих людей (ред. — украинских политиков) нет. У них есть служение себе на карман и служение высшей силе, старшему брату. А что старший брат прикажет, то, собственно говоря, они не сделает. Объединяться во всё, что им прикажут», — отметил Скачко.
На уточняющий вопрос aif.ru, кто выступает в роли старшего брата, политолог ответил: «Великобритания и США».
«Зеленского сместить может любой дворник, которому поручат сделать это в МИ-6 (британская спецслужба) или в ЦРУ (американская спецслужба)», — уверен политолог.
Эксперт в этом случае не исключил физического устранения главы киевского режима его же охраной, которая сегодня играет роль конвоя.
«И тогда останутся от Зеленского рожки да ножки, а также печальные, грустные и омерзительные воспоминания», — подытожил Скачко.