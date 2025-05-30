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Мюнье: Париж тайно преследует воюющих за Россию на СВО французов

Франция неофициально охотится на солдат, которые воюют на стороне России. Об этом заявил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье.

Источник: Life.ru

Он отметил, что это проявляется в активном освещении ситуации в СМИ. К солдатам приклеивают ярлыки «предатель».

«Хотя Франция войну официально не объявляла России, но, как мы видим, Франция поддерживает Украину», — приводит комментарий бойца ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал о том, что граждане Франции сражаются на стороне России в зоне специальной военной операции. Позже стало известно, что участие в СВО современного отряда «Нормандия-Неман» вызвало ярость у французских журналистов.