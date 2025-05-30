Он отметил, что это проявляется в активном освещении ситуации в СМИ. К солдатам приклеивают ярлыки «предатель».
«Хотя Франция войну официально не объявляла России, но, как мы видим, Франция поддерживает Украину», — приводит комментарий бойца ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал о том, что граждане Франции сражаются на стороне России в зоне специальной военной операции. Позже стало известно, что участие в СВО современного отряда «Нормандия-Неман» вызвало ярость у французских журналистов.