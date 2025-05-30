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Танкисты группировки Запад уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Разведка позволила обнаружить подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и скопление пехоты ВСУ в лесополосе.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны сообщило, что танковые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Запад», нанесли удар по подземному командному пункту украинских сил в Луганской Народной Республике.

В результате операции были также уничтожены замаскированные опорные пункты и живая сила противника.

Разведывательные данные позволили выявить укрепленные позиции и скопление личного состава ВСУ в лесистой местности. Получив точные координаты, экипажи танков Т-72Б3М из гвардейского Люблинского танкового полка заняли закрытые огневые позиции и нанесли удары по целям с использованием 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов.

Согласно сводке за четверг, в ходе боевых действий украинская сторона понесла потери: более 200 военнослужащих, две единицы бронетехники, восемь автомобилей, а также четыре склада с боеприпасами были выведены из строя силами группировки «Запад».

Ранее Минобороны опубликовало видеоматериалы из освобождённых Гнатовки и Строевки.