Танкисты группировки Запад уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Минобороны сообщило, что танковые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Запад», нанесли удар по подземному командному пункту украинских сил в Луганской Народной Республике.
В результате операции были также уничтожены замаскированные опорные пункты и живая сила противника.
Разведывательные данные позволили выявить укрепленные позиции и скопление личного состава ВСУ в лесистой местности. Получив точные координаты, экипажи танков Т-72Б3М из гвардейского Люблинского танкового полка заняли закрытые огневые позиции и нанесли удары по целям с использованием 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов.
Согласно сводке за четверг, в ходе боевых действий украинская сторона понесла потери: более 200 военнослужащих, две единицы бронетехники, восемь автомобилей, а также четыре склада с боеприпасами были выведены из строя силами группировки «Запад».
Ранее Минобороны опубликовало видеоматериалы из освобождённых Гнатовки и Строевки.