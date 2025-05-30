Вучич пообещал блокировать сделки, если сербское оружие может попасть на Украину

Летом 2023 года Financial Times сообщала, что через третьи страны на Украину могли поступить сербские боеприпасы на сумму около €800 млн. Вучич тогда признал, что такая сумма может соответствовать совокупным поставкам за два-три года, но подчеркнул, что Белград соблюдает все правовые нормы: «Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа».