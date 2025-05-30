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Вучич пообещал блокировать сделки, если сербское оружие может попасть на Украину

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине. Его заявление стало ответом на обвинения Службы внешней разведки России в поставках сербских боеприпасов Киеву через третьи страны. Белград отрицает причастность к подобным схемам и подчеркивает соблюдение нейтралитета. Вучич сообщил, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и они договорились создать совместную рабочую группу для проверки информации о поставках оружия.

Источник: Газета.Ру

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине. Его заявление стало ответом на обвинения Службы внешней разведки России в поставках сербских боеприпасов Киеву через третьи страны. Белград отрицает причастность к подобным схемам и подчеркивает соблюдение нейтралитета. Вучич сообщил, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и они договорились создать совместную рабочую группу для проверки информации о поставках оружия.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что при любом подозрении на поставку сербских вооружений Украине он распорядится приостановить соответствующие контракты.

«Я обязательно отдам приказ и предупреждение, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями и отправку на поля сражений без нашего ведома такие контракты не будут выполняться», — заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии (цитата по сербским «Новостям»).

По словам Вучича, Белград не располагает сведениями о том, что произведенные в стране боеприпасы могли попасть на Украину через страны-посредники. Он подчеркнул, что некоторые обвинения «не соответствуют действительности», и привел в пример контракт оборонной компании «Югоимпорт СДПР» с Чехией: «Разрешение не было выдано и ни одна ракета не была поставлена».

Обвинения СВР.

Заявление Вучича прозвучало на фоне утверждений Службы внешней разведки России, опубликованных 29 мая. СВР обвинила сербские оборонные предприятия в поставках боеприпасов Украине через страны-посредники.

По данным российской разведки, при этом использовались фальшивые сертификаты конечного пользователя.

В числе задействованных стран названы Чехия, Польша, Болгария и ряд африканских государств.

«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть стратегическое поражение России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», — утверждается в заявлении СВР.

Диалог с Москвой.

Этот вопрос Александар Вучич обсуждал в Москве с президентом России Владимиром Путиным — как наедине, так и в присутствии официальных делегаций. Он сообщил о создании совместной рабочей группы: «Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты».

Вучич отметил, что не может контролировать все экспортные сделки, особенно в частном секторе.

При этом он напомнил о значении оборонной отрасли для экономики Сербии: в государственном сегменте заняты около 23 тыс. человек, еще 25 тыс. задействованы в частных компаниях.

«Наши фабрики должны жить и работать», — добавил Вучич.

Нейтралитет Белграда.

Сербия продолжает придерживаться формального нейтралитета в конфликте между Россией и Украиной. Белград не присоединился к антироссийским санкциям, но поддержал ряд резолюций ООН, осуждающих действия Москвы. Одновременно страна развивает сотрудничество с Евросоюзом и сохраняет военные контракты с странами Запада.

Летом 2023 года Financial Times сообщала, что через третьи страны на Украину могли поступить сербские боеприпасы на сумму около €800 млн. Вучич тогда признал, что такая сумма может соответствовать совокупным поставкам за два-три года, но подчеркнул, что Белград соблюдает все правовые нормы: «Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа».