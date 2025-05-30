Красноярскому краю выделено 50 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2025 году

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края сообщило о значительном финансировании на реализацию национальных проектов в 2025 году.
В ежегодном послании Губернатор региона акцентировал внимание на новых национальных целях, определённых Президентом России до 2030 года. Эти цели станут основными направлениями развития как страны, так и Красноярского края в ближайшие годы.
Губернатор Михаил Котюков отметил, что участие региона в новых национальных проектах обеспечит почти 50 миллиардов рублей финансирования, из которых более 21 миллиарда составят федеральные средства. Он подчеркнул, что новые национальные проекты ориентированы не только на развитие отдельных отраслей, но и на человека. Основное внимание будет уделено поддержке семей, развитию молодёжи, сохранению здоровья, экологическому благополучию и созданию инфраструктуры для жизни и трудовой занятости.
Котюков обратил внимание на необходимость усиления межведомственного взаимодействия и важность анализа предыдущего опыта для избежания ошибок в будущем. Он также подчеркнул, что разумное планирование каждого проекта является ключевым для успеха. В частности, Губернатор указал на необходимость предварительной подготовки земельных участков и инфраструктуры для строек.
С 2025 по 2027 год планируется капитальный ремонт и оснащение 52 школ и 16 детских садов. Котюков призвал муниципалитеты сосредоточиться на организации учебного процесса и обеспечении безопасного доступа детей к образовательным учреждениям, отметив, что программа рассчитана на шесть лет и все запланированные работы будут выполнены.
В ходе послания Губернатор поручил Правительству края и главам муниципалитетов держать под контролем графики выполнения работ по каждому объекту и достигать показателей по всем направлениям национальных проектов.
Для справки: с 2019 по 2024 годы Красноярский край успешно завершил шести-летний цикл национальных проектов, в рамках которого было построено, реконструировано и благоустроено более 2600 объектов на сумму свыше 176 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. В регионе открыты 29 новых школ, 24 детских сада, а также построены ФАПы, амбулатории и поликлиники, значительно обновлена дорожная сеть и проведено благоустройство населённых пунктов.