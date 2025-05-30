Красноярскому краю выделено 50 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2025 году

Губернатор Михаил Котюков отметил, что участие региона в новых национальных проектах обеспечит почти 50 миллиардов рублей финансирования, из которых более 21 миллиарда составят федеральные средства. Он подчеркнул, что новые национальные проекты ориентированы не только на развитие отдельных отраслей, но и на человека. Основное внимание будет уделено поддержке семей, развитию молодёжи, сохранению здоровья, экологическому благополучию и созданию инфраструктуры для жизни и трудовой занятости.