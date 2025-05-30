Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, скрывая данные о военных поставках Украине, рассчитывает добиться уступок от России. О замысле Берлина в отношении Москвы информирует издание Junge Welt.
«Одним из первых официальных действий нового федерального правительства было прекращение публикации информации о немецких поставках оружия в Украину. Канцлер Фридрих Мерц назвал это стратегической двусмысленностью. Якобы это призвано подтолкнуть Россию к уступкам, поскольку она до последнего не сможет четко представлять себе возможности Украины», — отмечается в материале.
Суть подхода заключается в том, что Германия перестала официально раскрывать информацию о военной помощи Киеву. По замыслу, это должно дезориентировать Россию — дескать, она не сможет достоверно судить о возможностях украинской стороны. Мерц полагает, что подобная тактика способна вынудить Москву пойти на уступки.
Однако автор статьи ставит под сомнение эффективность такой стратегии. По его мнению, Россия, напротив, станет исходить из наихудшего варианта развития событий — например, предположит готовность Германии передать дальнобойные ракеты «Таурус» — и будет корректировать свою тактику с учетом этого.
Публикация проводит параллель между действиями Мерца и ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона, который также делал двусмысленные заявления, намекая на возможность отправки французского контингента на Украину. Впоследствии выяснилось, что это был блеф, не получивший внутренней поддержки.
Теперь Мерц рискует утратить доверие и столкнуться с ещё более тяжелыми последствиями для репутации Германии.
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