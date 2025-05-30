В Германии раскрыли план канцлера Мерца по отношению к России

Суть подхода заключается в том, что Германия перестала официально раскрывать информацию о военной помощи Киеву. По замыслу, это должно дезориентировать Россию — дескать, она не сможет достоверно судить о возможностях украинской стороны. Мерц полагает, что подобная тактика способна вынудить Москву пойти на уступки.