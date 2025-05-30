В Саудовской Аравии сообщили, что монарх страны принял официальное письмо Путина

Основанные на взаимном уважении дипломатические отношения между Россией и Саудовской Аравией уже много лет сохраняют вектор стабильности. По мнению большинства экспертов, именно это стало причиной выбора Эр-Рияда, столицы Королевства, в качестве площадки для первых в 2025 году двусторонних консультаций между российской делегацией и представителями Соединенных Штатов.