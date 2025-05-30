В Саудовской Аравии сообщили, что монарх страны принял официальное письмо Путина

Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду, Королю Саудовской Аравии, было передано официальное письмо российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило Saudi Press Agency.
«…Получил письменное послание от его превосходительства Президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», — указали в SPA.
По имеющимся данным, днем ранее это письмо передал руководитель Посольства РФ в арабском Королевстве Сергей Козлов — он вручил документ лично заместителю министра иностранных дел.
Основанные на взаимном уважении дипломатические отношения между Россией и Саудовской Аравией уже много лет сохраняют вектор стабильности. По мнению большинства экспертов, именно это стало причиной выбора Эр-Рияда, столицы Королевства, в качестве площадки для первых в 2025 году двусторонних консультаций между российской делегацией и представителями Соединенных Штатов.