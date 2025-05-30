Вдова экс-премьера Японии прокатилась по Москве на Aurus Путина

Для комфортного перемещения по Москве российской стороной ей был выделен служебный автомобиль главы государства — президентский лимузин «Аурус». В Кремле акцентировали внимание на том, что этот знак внимания со стороны российского лидера был продиктован уважением к памяти Синдзо Абэ и его личным отношениям с Владимиром Путиным.