Вдова экс-премьера Японии прокатилась по Москве на Aurus Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил Акиэ Абэ, вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, свой официальный лимузин «Аурус» для посещения Большого театра после встречи в Кремле. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе беседы с Акиэ Абэ Путин выразил признательность за вклад её супруга в укрепление отношений между Россией и Японией. Глава государства подчеркнул, что Синдзо Абэ сыграл ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества, внеся весомый личный вклад в продвижение диалога между странами.
Согласно данным пресс-службы президента, встреча Владимира Путина и Акиэ Абэ прошла в Кремле и была частной по своему характеру. По завершении разговора вдова экс-премьера Японии направилась на премьеру обновлённой постановки «Конёк-Горбунок» в Большой театр.
Для комфортного перемещения по Москве российской стороной ей был выделен служебный автомобиль главы государства — президентский лимузин «Аурус». В Кремле акцентировали внимание на том, что этот знак внимания со стороны российского лидера был продиктован уважением к памяти Синдзо Абэ и его личным отношениям с Владимиром Путиным.
Абэ скончался 8 июля 2022 года в результате покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник был убеждён в связях Абэ с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по его утверждению, привела к финансовому краху его семьи — мать Ямагами регулярно перечисляла значительные пожертвования в адрес этой структуры.
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