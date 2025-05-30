Украинское издание Telegraf сообщило, что страны Североатлантического альянса используют Киев для сдерживания Москвы. НАТО это необходимо для того, чтобы успеть завершить перевооружение.
«Государствам, входящим в НАТО, выгодно, чтобы боевые действия продолжались, потому что, чем дольше Украина принимает участие в боевых действиях, тем больше времени у членов Альянса есть не обеспечение собственной безопасности», — говорится в материале.
По словам автор статьи, в настоящий момент государства НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту. Уточняется, что европейские страны к 2029 году хотят завершить свой план перевооружения. Киев до этого времени будет обязан сдерживать Москву.
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