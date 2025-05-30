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На Украине возмутились предательством Запада

Украинское издание Telegraf сообщило, что страны Североатлантического альянса используют Киев для сдерживания Москвы.

Украинское издание Telegraf сообщило, что страны Североатлантического альянса используют Киев для сдерживания Москвы. НАТО это необходимо для того, чтобы успеть завершить перевооружение.

«Государствам, входящим в НАТО, выгодно, чтобы боевые действия продолжались, потому что, чем дольше Украина принимает участие в боевых действиях, тем больше времени у членов Альянса есть не обеспечение собственной безопасности», — говорится в материале.

По словам автор статьи, в настоящий момент государства НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту. Уточняется, что европейские страны к 2029 году хотят завершить свой план перевооружения. Киев до этого времени будет обязан сдерживать Москву.

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