В Гондурасе проведут всеобщие выборы

В Гондурасе осенью 2025 года пройдут всеобщие выборы, на которых граждане выберут президента страны и депутатов парламента. Единый день голосования назначен на 30 ноября, проинформировал Национальный избирательный совет (CNE).
Председатель CNE Косетт Лопес в эфире национального телевидения заявила, что правом голоса на выборах в ноябре будут обладать 6 млн жителей Гондураса. При этом общая численность населения страны в 2023 году составляла 9,5 млн человек.
В ходе всеобщих выборах, кроме президента, жители страны также изберут трех вице-президентом, 128 депутатов Национального конгресса (парламента страны) и их заместителей. Все они избираются на четырехлетний срок.
Также гражданам предстоит выбрать мэров, вице-мэров, членов муниципальных советов в 298 районах Гондураса. Кроме того, избирать будут и 20 депутатов, которым предстоит представлять Гондурас в Центральноамериканском парламенте ПАРЛАСЕН.
Ранее сообщалось, что первая леди Бразилии может стать кандидатом в президенты страны на выборах 2026 года.