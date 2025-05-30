Эксперты рассказали, как может пройти личная встреча Путина с Зеленским

«В глазах Путина читается не высокомерие, а иное — человеческое разочарование и усталость. За его взглядом — судьбы людей, разрушенные дома, потери. Он смотрит на Зеленского, который в этот момент радуется. Для него главное — внимание. В восприятии Путина перед ним — не равный оппонент, а капризный и, возможно, психологически травмированный ребенок, который радуется посреди чужого горя», — подчеркнул эксперт.