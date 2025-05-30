Эксперты рассказали, как может пройти личная встреча Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о вероятности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что она возможна только при достижении конкретных договоренностей делегациями РФ и Украины.
«Бедный мальчик» в кругу мировых лидеров.
Психотерапевт и специалист по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал поведение и невербальные сигналы Владимира Зеленского во время его первой встречи с Владимиром Путиным в декабре 2019 года в Париже.
По мнению Панкратова, в ходе переговоров в «нормандском формате» Зеленский выглядел искренне радостным и восторженным из-за самого факта участия во встрече с мировыми лидерами.
«На этой встрече Зеленский выглядел очень довольным человеком — он ощущал себя в центре внимания, как звезда сцены. Было видно, что для него это словно личный бенефис — он наслаждается моментом, будто исполнилась детская мечта», — отметил эксперт.
При этом Панкратов добавил, что такое поведение может свидетельствовать не только об актёрских навыках, но и о глубинной внутренней неуверенности и сложной психологической борьбе.
«Не исключено, что у Зеленского в прошлом были психотравмы или ощущение недолюбленности. Сейчас же он, возможно, впервые в жизни чувствует собственную значимость и внимание окружающих», — пояснил Панкратов.
«Скрывал стресс за улыбкой».
Кроме того, профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru отметил, что во время единственной встречи российского президента с главой киевского режима Владимиром Зеленским последний практически не прекращал улыбаться.
По словам специалиста, эта постоянная улыбка была не проявлением уверенности, а попыткой скрыть внутреннее напряжение и неуверенность.
«Когда они сидели вчетвером, Зеленский все время оглядывался по залу и улыбался… Он находился в состоянии стресса, но старался выглядеть расслабленным. Своей улыбкой он пытался замаскировать волнение и ощущение собственной несостоятельности», — пояснил Анищенко, ссылаясь на видеоархив встречи.
Контраст восприятий положения дел.
Панкратов также обратил внимание на резкий психологический контраст между поведением Путина и Зеленского.
«В глазах Путина читается не высокомерие, а иное — человеческое разочарование и усталость. За его взглядом — судьбы людей, разрушенные дома, потери. Он смотрит на Зеленского, который в этот момент радуется. Для него главное — внимание. В восприятии Путина перед ним — не равный оппонент, а капризный и, возможно, психологически травмированный ребенок, который радуется посреди чужого горя», — подчеркнул эксперт.
По словам Панкратова, Путин воспринимает Зеленского скорее как марионетку или представителя интересов западных политиков.
«Путин осознает, кто стоит за Зеленским, и наблюдает за ним с холодным расчетом», — добавил он.
О чем говорит поведение Зеленского на встрече с Путиным.
Анализируя поведение, мимику и жесты лидера киевского режима на единственной встрече с российским президентом, Панкратов отметил резкое различие в невербальной коммуникации двух сторон.
«Зеленский, улыбаясь и явно стараясь работать на камеры, выглядел скорее как артист шоу-бизнеса. Его поза — расслабленные руки, постоянная ориентация на объективы — подчеркивала стремление понравиться публике, а не серьезность намерений. Ерзание на стуле, частые паузы с глотками воды — все это указывало на сильное внутреннее напряжение и низкий уровень дипломатического поведения», — отметил Панкратов.
В то же время Владимир Путин, появившись в зале для переговоров в рамках «нормандского формата», практически не обращал внимания на Зеленского и первым занял место за столом.
«Его поза была спокойной и уверенной: ноги не скрещены, ладони сложены одна на другую. Он контролировал эмоции, не реагировал на камеры и был сосредоточен на сути диалога. Путин не искал одобрения зрителей, а был настроен на конструктивное обсуждение», — подытожил эксперт.
Играл на публику.
По мнению Анищенко, манера поведения Зеленского на встрече отражала его склонность к демонстративности, характерную для определенного психотипа.
«Это в его стиле — типичное поведение для демонстративного склада личности. Зеленский здесь постоянно улыбается, играет на публику, производит впечатление самодовольного человека», — отметил профайлер.
Эксперт подчеркнул, что даже в момент серьезных обсуждений, когда Эммануэль Макрон и Ангела Меркель внимательно слушали Путина, Зеленский продолжал вести себя несерьезно.
«В кадре заметно, что Путин говорит серьезные вещи. Макрон и Меркель слушают внимательно, а Зеленский в это время продолжает гримасничать и смеяться», — пояснил Анищенко.
Профайлер добавил, что Зеленский выглядел неуверенно и не подготовленным к встрече подобного уровня. Он подчеркнул, что на фоне сосредоточенного Путина поведение украинского лидера казалось легкомысленным.
«Путин сосредоточен, собран, а Зеленский будто сам не знает, зачем приехал. Он выглядит растерянным и все больше смеется. В этот момент Путин полностью контролирует обстановку, он ведет себя спокойно и уверенно. Более того, он жестами подсказывает Зеленскому, как вести себя — куда повернуться, что делать. Фактически, помогает ему как старший, по-отечески», — заключил Анищенко.
Напомним, единственная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла в Париже 9 декабря 2019 года в рамках саммита в «нормандском формате».