«Психологическое давление»: глава Посольства РФ рассказал о ситуации в Швеции

Глава Посольства России в Королевстве Швеция сообщил, что сотрудников дипмиссии продолжают пытаться запугать. Подробнее о ситуации в Стокгольме он рассказал в ходе интервью РИА Новости.
«На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление… В непосредственной близости от нашей территории с разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации», — процитировали Сергея Беляева на РИА Новости.
Он добавил, что собственности дипмиссии России уже несколько раз наносился ущерб беспилотниками неустановленных злоумышленник.
Тем не менее Сергей Беляев подчеркнул, что никто из сотрудников российского посольства еще не поддался данной тактике устрашения. По его словам, все осознают важность своего дипломатического долга.
О недружественных действиях руководства скандинавского Королевства Сергей Беляев сообщал и ранее. Комментируя модернизацию шведской армии, дипломат предупредил, что военные подразделения страны смогут оперативно передислоцироваться в Прибалтику.