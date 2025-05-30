Шаморовскую трассу перекрывали под Владивостоком после взрывов — оказалось, что это не учения

На данный момент угроза нейтрализована, жертв и разрушений нет. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в зоне несанкционированных взрывов. Движение по трассе, по словам очевидцев, снова открыли после того, как два эвакуатора в сопровождении служебной машины ФСБ вывезли с оцеплённой территории некие накрытые брезентом предметы, похожие на легковые автомобили. Подробностей, что это были за взрывы, официальные источники пока не предоставили.