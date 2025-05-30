Шаморовскую трассу перекрывали под Владивостоком после взрывов — оказалось, что это не учения

Граждане предположили, что проводятся некие учения, потому что были слышны взрывы, а в воздухе заметили вертолёт. Ранее там уже проходили учения Тихоокеанского флота, последнее мероприятие по плану боевой подготовки состоялось в феврале 2025 года — экипаж большого десантного корабля «Ослябя» совместно с подразделениями соединения морской пехоты ТОФ отработал погрузку военной техники способом на упор. А 17 мая 2024 года там проводилась отработка визуальной маскировки действий личного состава и передвижения военной техники на берегу с использованием дымовых завес.
Но правительство Приморского края объявило, что сегодняшние утренние «хлопки» в районе бухты Десантной не были запланированы. На место происшествия пришлось направлять специальные и экстренные службы, а район инцидента заключать в оцепление, было частично перекрыто движение транспорта между бухтой Шамора и посёлком Щитовая.
На данный момент угроза нейтрализована, жертв и разрушений нет. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в зоне несанкционированных взрывов. Движение по трассе, по словам очевидцев, снова открыли после того, как два эвакуатора в сопровождении служебной машины ФСБ вывезли с оцеплённой территории некие накрытые брезентом предметы, похожие на легковые автомобили. Подробностей, что это были за взрывы, официальные источники пока не предоставили.