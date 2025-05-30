Депутат Европарламента Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости сообщил, что в настоящий момент в европейских странах существует немало людей, которые выступают против изоляции России, потому что не считают ее полезной.
«Сейчас во многих странах Европы есть люди, которые хотели бы положить конце изоляции России. Он не думают, что такие действия полезны», — отметил Картайзер.
По его словам, санкционная политика в отношении России бьет по европейской промышленности и экономике. Он уточнил, что вместо обсуждений РФ в ее отсутствие необходимо вести прямой диалог с Москвой.
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