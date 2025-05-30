Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая с провокационными заявлениями, руководствуется «стратегической двусмысленностью». Его план нацелен на желаемые уступки от российского правительства в отношении украинского конфликта, пишет Junge Welt.
Автор статьи сравнил действия Фридриха Мерца с планами французского лидера Эмманюэля Макрона. В материале намерения обоих в отношении Москвы названы ошибкой. Автор колонки считает тактику Фридриха Мерца проигрышной. По его мнению, она приведет к тому, что Россия будет разрабатывать стратегии с учетом наихудшего варианта. В статье акцентируется внимание на «высокомерии и нелепости» планов канцлера ФРГ.
«Одним из первых официальных действий нового федерального правительства было прекращение публикации информации о немецких поставках оружия на Украину. Канцлер Фридрих Мерц назвал это стратегической двусмысленностью. Якобы это призвано подтолкнуть Россию к уступкам, поскольку она до последнего не сможет четко представлять себе возможности Украины», — сказано в тексте материала.
Западные представители, тем временем, собираются в Стамбул. Спецпосланник президента США Кит Келлог уведомил о желании Франции, Германии, Британии и Соединенных Штатов участвовать в переговорах по Украине.