Автор статьи сравнил действия Фридриха Мерца с планами французского лидера Эмманюэля Макрона. В материале намерения обоих в отношении Москвы названы ошибкой. Автор колонки считает тактику Фридриха Мерца проигрышной. По его мнению, она приведет к тому, что Россия будет разрабатывать стратегии с учетом наихудшего варианта. В статье акцентируется внимание на «высокомерии и нелепости» планов канцлера ФРГ.