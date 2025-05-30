Экс-чиновник из администрации губернатора Красноярского края попал в колонию за аферу с землей

В прокуратуре рассказали, что весной 2020 года заместитель руководителя администрации губернатора решил приобрести участок площадью 2 тыс. кв. метров на ул. Базайская в Красноярске. Он находился в муниципальной собственности. Покупку он решил совершить через подставное лицо, знакомый должен был оформить документы на себя.
В сентябре того же года мужчина получил землю в аренду на 21 год и должен был каждый квартал платить за нее по 877 тыс. рублей. Но подельникам не хотелось платить такие большие суммы.
Тогда злоумышленники придумали преступную схему. Они составили документы о том, что на земле якобы были установлены какие-то постройки, на месте предполагаемого дома поставили «вагончики». Фейковый технический план отправился в Департамент градостроительства.
«Призрачное жилище» стало поводом передать землю в собственность всего за 2,5% от её кадастровой стоимости, то есть за 27 тыс. рублей, вместо 8,3 млн рублей рыночной цены. Переоформить участок на организатора преступления соучастники не успели, их действия пресекли правоохранители. По материалам краевого УФСБ было возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре.
Свою вину чиновник не признал: «Земельный участок изначально я приобретать не планировал, а лишь допускал данный факт. Смонтированные строительные вагончики были необходимы не для оформления права собственности земельного участка, а для проживания строителей».
Рыбинский районный суд признал сообщников виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил экс-чиновника к 4 годам колонии общего режима, а его сообщников — к 1 и 3 годам колонии общего режима.