Бывший советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо заявил на YouTube, что Европа всегда стремилась ослабить Россию, однако у нее не было конкретного плана действий. Вся надежда, по его словам, была связана с США, которые, по сути, не имели четкой стратегии, а лишь преследовали цель завершить конфликт.
Бо отметил, что у США также отсутствует ясный план по завершению конфликта. В то время как у Европы есть противоположная цель — ослабление России — у обеих сторон нет конкретных шагов для достижения этого. Он подчеркнул, что Европа и США зациклены на Украине и не учитывают, что внешняя политика России выходит за рамки этого региона: Москва активно укрепляет связи со многими странами мира и усиливается многократно.
Полковник выразил уверенность, что Россия не была и не будет ослаблена ни экономически, ни военными средствами в ближайшем будущем. Он добавил, что европейцы начинают паниковать из-за попыток США закрыть тему Украины.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в последние месяцы у действующего руководства США сформировалось более ясное представление о реальной сущности власти Владимира Зеленского, а также о коренных причинах конфликта на Украине.