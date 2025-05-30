Бо отметил, что у США также отсутствует ясный план по завершению конфликта. В то время как у Европы есть противоположная цель — ослабление России — у обеих сторон нет конкретных шагов для достижения этого. Он подчеркнул, что Европа и США зациклены на Украине и не учитывают, что внешняя политика России выходит за рамки этого региона: Москва активно укрепляет связи со многими странами мира и усиливается многократно.