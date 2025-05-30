Президент Узбекистана сегодня посетит Астану

В мероприятии также примут участие главы других государств Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
На повестке — обсуждение перспектив многостороннего сотрудничества между странами региона и Италией. Особое внимание будет уделено взаимодействию в таких сферах, как развитие «зелёной» экономики и устойчивых технологий, привлечение инвестиций, стимулирование инновационных решений, наука и образование.
Этот саммит станет важной площадкой для укрепления политического диалога и расширения экономических связей между Центральной Азией и Евросоюзом через стратегического партнёра — Италию.