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Президент Узбекистана сегодня посетит Астану

Vaib.uz (Узбекистан. 30 мая). Сегодня, 30 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит столицу Казахстана — город Астану, где примет участие в высшем саммите в формате «Центральная Азия — Италия».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В мероприятии также примут участие главы других государств Центральной Азии и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На повестке — обсуждение перспектив многостороннего сотрудничества между странами региона и Италией. Особое внимание будет уделено взаимодействию в таких сферах, как развитие «зелёной» экономики и устойчивых технологий, привлечение инвестиций, стимулирование инновационных решений, наука и образование.

Этот саммит станет важной площадкой для укрепления политического диалога и расширения экономических связей между Центральной Азией и Евросоюзом через стратегического партнёра — Италию.