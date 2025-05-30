Сергей Лавров оценил Пермь как площадку для международных мероприятий

Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил Пермь как площадку для проведения международных мероприятий, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
Глава региона встретился с федеральным министром 29 мая — Лавров прилетал в краевую столицу на международные слушания, посвящённые теме безопасности на территории Евразии, которые прошли в Перми. Во время личной встречи с главой МИД Дмитрий Махонин рассказал об опыте региона в налаживании международных связей.
Сергей Лавров и губернатор Пермского края также обсудили возможность проведения в регионе международных мероприятий.
«Опыт у нас есть. В 2023 году в краевой столице прошел форум “Россия — спортивная держава”. Приняли гостей из 80 регионов России и 50 стран», — говорит Махонин.
По словам губернатора, Сергей Лавров, который впервые побывал в Пермском крае, высоко оценил работу региональных властей.
«Вижу, что Пермь и Пермский край готовы принимать международные мероприятия самого разного уровня», — заявил глава МИД РФ на встрече с Махониным.
Губернатор уточнил, что Пермь уже рассматривается как возможная будущая площадка для проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лавров одобрил идею и обещал Дмитрию Махонину оказать поддержку в этом вопросе.
«Горд, что наш регион уже традиционно становится местом проведения международных мероприятий. На этом не останавливаемся. Будем и дальше укреплять позиции Прикамья на международной арене и создавать новые возможности для развития родного края», — резюмировал Дмитрий Махонин.