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Сергей Лавров оценил Пермь как площадку для международных мероприятий

Глава МИД встретился с Дмитрием Махониным 29 мая.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил Пермь как площадку для проведения международных мероприятий, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Глава региона встретился с федеральным министром 29 мая — Лавров прилетал в краевую столицу на международные слушания, посвящённые теме безопасности на территории Евразии, которые прошли в Перми. Во время личной встречи с главой МИД Дмитрий Махонин рассказал об опыте региона в налаживании международных связей.

Сергей Лавров и губернатор Пермского края также обсудили возможность проведения в регионе международных мероприятий.

«Опыт у нас есть. В 2023 году в краевой столице прошел форум “Россия — спортивная держава”. Приняли гостей из 80 регионов России и 50 стран», — говорит Махонин.

По словам губернатора, Сергей Лавров, который впервые побывал в Пермском крае, высоко оценил работу региональных властей.

«Вижу, что Пермь и Пермский край готовы принимать международные мероприятия самого разного уровня», — заявил глава МИД РФ на встрече с Махониным.

Губернатор уточнил, что Пермь уже рассматривается как возможная будущая площадка для проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лавров одобрил идею и обещал Дмитрию Махонину оказать поддержку в этом вопросе.

«Горд, что наш регион уже традиционно становится местом проведения международных мероприятий. На этом не останавливаемся. Будем и дальше укреплять позиции Прикамья на международной арене и создавать новые возможности для развития родного края», — резюмировал Дмитрий Махонин.