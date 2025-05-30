Глава МАГАТЭ отправится в Калининград

«Скоро, 6 июня летит в Калининград», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Калининград 6 июня, сообщил источник РИА Новости.
«Скоро, 6 июня летит в Калининград», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта.