Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАГАТЭ отправится в Калининград

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Калининград 6 июня, сообщил источник РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Скоро, 6 июня летит в Калининград», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта.