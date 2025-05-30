ABC News: Маск останется неофициальным советником администрации Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск продолжит работу в качестве неофициального советника администрации президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил телеканал ABC News.
По его словам, Маск также сможет посещать встречи в Белом доме. В то же время собеседник телеканала уточнил, что Маск и Трамп расстались в хороших отношениях.
Отметим, что ранее Маск принял решение уйти с поста руководителя Департамента эффективности правительства, который занимает с 20 января 2025 года. Вслед за ним свой пост решил покинуть и его заместитель Стив Дэвис.
При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что власти продолжат сокращать расходы и после ухода Маска. Она также поблагодарила его за службу, особенно за то, что он помог департаменту сдвинуться с мертвой точки.
Ранее стало известно, почему Маск решил уйти из большой политики.