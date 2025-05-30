В автомобиле был не Путин: Кому президент позволил прокатиться на своём Aurus по Москве

Президент Владимир Путин во время встречи в Кремле предложил Акиэ Абэ, вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, посетить премьеру обновлённой версии балета «Конёк-Горбунок» в Большом театре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Чтобы обеспечить своевременное прибытие высокопоставленной гостьи на спектакль, российский лидер предоставил в её распоряжение свой официальный служебный автомобиль Aurus. По словам Пескова, президентский лимузин оперативно доставил госпожу Абэ в столичный театр.
«Президент предложил ей посмотреть сегодняшнего Конька-горбунка в Большом театре. Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — подчеркнул пресс-секретарь.
В ходе беседы со вдовой, Путин подчеркнул, что в период премьерства Синдзо Абэ Россия и Япония значительно продвинулись в направлении мирного урегулирования, однако в настоящее время ситуация изменилась. В своём обращении к супруге Абэ президент России отметил, что она всегда будет желанной гостьей в нашей стране.
Напомним, 8 июля 2022 года на Синдзо Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военный морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный заявил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить. Японский премьер скончался на 68-м году жизни.
Тогда власти Японии не пригласили Путина на официальные похороны экс-премьера Синдзо Абэ, которые планировались на сентябрь 2022. Это связано с санкциями Токио, которые запрещают посещение страны для представителей российских властей.
На данный момент Россия не ведет диалог с Японией по вопросу мирного договора. Москва не видит перспектив организации подобных переговоров, пока Токио не изменит собственную политику, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что стороны не связывались по подобному вопросу. Он также напомнил, что Япония активно присоединилась ко всем противникам России.