В автомобиле был не Путин: Кому президент позволил прокатиться на своём Aurus по Москве

Напомним, 8 июля 2022 года на Синдзо Абэ было совершено покушение. В политика несколько раз выстрелили, когда он выступал в городе Нара. Преступник был задержан. Им оказался бывший военный морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Задержанный заявил, что был недоволен политикой Абэ и планировал его убить. Японский премьер скончался на 68-м году жизни.