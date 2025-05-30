«Мы служим России»: сотрудник посольства РФ в Швеции рассказал о тяжелой ситуации вокруг дипмиссии

В Швеции регулярно проводят антироссийские демонстрации. Чаще всего протестные акции устраиваются рядом с посольством РФ. Кроме того, на сотрудников дипмиссии давят местные работники СМИ. Они нарушают правила неприкосновенности российских дипломатов. Такими данными поделился посол РФ в Швеции Сергей Беляев, цитирует РИА Новости.
Он назвал ситуацию вокруг дипмиссии сложной. Российский посол пожаловался на «оказание психологического давления». По словам Сергея Беляева, дипмиссия стала постоянным объектом атак дронов. При этом, уточнил посол, местная полиция не пытается решить проблему.
«Те, кто рассчитывает нас запугать, ошибаются. Сотрудники посольства — и дипломаты, и технический состав, — хорошо знают: мы служим России. Этим все сказано», — заключил Сергей Беляев.
Так, за прошедший год посольство РФ в Швеции атаковали дронами 11 раз. БПЛА сбрасывали на здание краску.