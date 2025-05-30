«Мы служим России»: сотрудник посольства РФ в Швеции рассказал о тяжелой ситуации вокруг дипмиссии

В Швеции регулярно проводят антироссийские демонстрации. Чаще всего протестные акции устраиваются рядом с посольством РФ. Кроме того, на сотрудников дипмиссии давят местные работники СМИ. Они нарушают правила неприкосновенности российских дипломатов. Такими данными поделился посол РФ в Швеции Сергей Беляев, цитирует РИА Новости.