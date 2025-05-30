Вучич рассказал об обсуждении с Путиным поставок сербского оружия Украине

В ходе визита в Москву 9 мая 2025 года президент Сербии Александар Вучич проинформировал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным сведения о возможных поставках вооружения сербского производства украинской стороне.
«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора», — отметил Вучич. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, итогом встречи стало создание совместной рабочей группы с Россией, призванной установить истинность фактов о поставках. Вучич также заверил, что будет препятствовать любым соглашениям, если возникнет хотя бы малейшая вероятность использования сербских артиллерийских снарядов для нужд украинской армии.
Ранее пресс-служба Службы внешней разведки РФ (СВР) заявила, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, осуществляют отправку боеприпасов в Киев. Подчёркивалось, что для маскировки действий, направленных против России, используется схема с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и транзитом через третьи страны.
Как ранее заявляли в Министерстве иностранных дел России, Москва надеется, что Сербия сохранит свою позицию отказа от поставок вооружений Украине. Ведомство также предупредило о необходимости проявлять особую осмотрительность при экспорте военной продукции, чтобы недобросовестные посредники, действующие в интересах Запада, не смогли реализовать мошеннические схемы и нанести ущерб репутации Белграда и сербским производителям оружия.
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