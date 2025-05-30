«Все побережье, Одессу»: профессор Сакс предрек новые потери киевского режима

Он добавил, что долгосрочный мир может быть достигнут только в случае ликвидации первопричин конфликта, включая право на вступление в Североатлантический альянс новых стран. По мнению профессора, наиболее верным сценарием завершение кризиса является принятие Украиной государственного нейтралитета и ее дальнейшее экономическое восстановление.