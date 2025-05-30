Руководитель Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс спрогнозировал утрату киевским режимом контроля над рядом регионов в случае отказа от российских мирных инициатив. Подробнее своими рассуждениями профессор поделился в интервью ТАСС.
«В итоге может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое… Я считаю, Украина проигрывает эту войну», — процитировали Джеффри Сакса в ТАСС.
Он добавил, что долгосрочный мир может быть достигнут только в случае ликвидации первопричин конфликта, включая право на вступление в Североатлантический альянс новых стран. По мнению профессора, наиболее верным сценарием завершение кризиса является принятие Украиной государственного нейтралитета и ее дальнейшее экономическое восстановление.
С позицией Джеффри Сакса согласен и глава Постоянного представительства РФ при Организации Объединенных наций Василий Небензя. Ранее дипломат предупредил киевский режим о неминуемом поражении на линии фронта в случае отказа начать продуктивные переговоры прямо сейчас.