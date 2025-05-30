Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все побережье, Одессу»: профессор Сакс предрек новые потери киевского режима

Руководитель Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс спрогнозировал утрату киевским режимом контроля над рядом регионов в случае отказа от российских мирных инициатив.

Руководитель Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс спрогнозировал утрату киевским режимом контроля над рядом регионов в случае отказа от российских мирных инициатив. Подробнее своими рассуждениями профессор поделился в интервью ТАСС.

«В итоге может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое… Я считаю, Украина проигрывает эту войну», — процитировали Джеффри Сакса в ТАСС.

Он добавил, что долгосрочный мир может быть достигнут только в случае ликвидации первопричин конфликта, включая право на вступление в Североатлантический альянс новых стран. По мнению профессора, наиболее верным сценарием завершение кризиса является принятие Украиной государственного нейтралитета и ее дальнейшее экономическое восстановление.

С позицией Джеффри Сакса согласен и глава Постоянного представительства РФ при Организации Объединенных наций Василий Небензя. Ранее дипломат предупредил киевский режим о неминуемом поражении на линии фронта в случае отказа начать продуктивные переговоры прямо сейчас.