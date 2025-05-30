Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Европу о риске быть втянутой в войну, напомнив Германии об исторических ошибках, приводивших страну к краху. Об этом в четверг, 29 мая, написало итальянское издание L'Antidiplomatico.
Лавров подчеркнул, что Германия рискует вновь оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов Европы, повторяя опыт прошлых кризисов и конфликтов.
— Это обвинение звучит скорее как историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует быть втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов, — говорится в статье.
Лавров также обратил внимание на то, что немецкая элита продолжает курс на милитаризацию, даже во время обмена пленными между Россией и Украиной.
26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявил, что задачи Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого киевскому режиму оружия.