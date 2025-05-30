МИД: Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам в Стамбуле

Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам в Стамбуле и использует возможность для достижения мирного решения кризиса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года», — подчеркнул он на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
Руденко отметил, что прошедшая 16 мая в Стамбуле встреча представителей России и Украины позволила договориться о ряде практических шагов по урегулированию. Он выразил надежду, что киевские власти всерьез подойдут к следующей встрече, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что следующий раунд прямых переговоров РФ и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. На встрече Москва намерена представить меморандум по будущему мирному договору.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что состав российской делегации будет прежним.