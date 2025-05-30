МИД: Россия надеется, что Киев серьезно отнесется к переговорам в Стамбуле

«Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года», — подчеркнул он на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».