Почти в 13 раз увеличится пропускная способность на границе России и Казахстана

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Росгранстрой сообщил о проведении масштабных ремонтных работ на пунктах пропуска.
Обновление затронуло Озинки — автомобильный пункт пропуска в Саратовской области на границе с Казахстаном. На текущий момент там задействовано 155 человек и 49 единиц техники. Ведутся работы по разработке грунта и траншей для закладки инженерных сетей, гидроизоляции, заготовке армокаркасов и опалубки, устройству фундаментов и тепловых сетей.
«После завершения реконструкции пропускная способность пункта пропуска составит более 1 300 транспортных и 10 тыс. человек в сутки, что почти в 5,5 раз больше по количеству транспорта и почти в 12,7 раз по количеству людей по сравнению с текущими показателями», — сообщил Росгранстрой.
На пункте пропуска Бугристое в Челябинской области проводятся активные работы по бетонированию фундаментов, устройству оснований, разработке котлованов и монтажу ограждения. Тут участвуют более 170 строителей и 40 единиц техники.
«Его пропускная способность увеличится в два раза и составит 4 тысячи транспортных средств в сутки, будет обустроено 32 полосы движения, а также построено 29 зданий и сооружений», — отметили в Росгранстрое.
Благодаря внедрению цифровых решений в автомобильных пунктах пропуска Озинки в Саратовской области и Бугристое в Челябинской области были установлены уникальные LED-экраны с паспортом проекта, которые еще не были представлены ни на одном другом пункте пропуска.
Мероприятия по реконструкции этих пунктов пропуска проводятся в рамках реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система», их завершение запланировано до конца 2027 года.