Почти в 13 раз увеличится пропускная способность на границе России и Казахстана

«После завершения реконструкции пропускная способность пункта пропуска составит более 1 300 транспортных и 10 тыс. человек в сутки, что почти в 5,5 раз больше по количеству транспорта и почти в 12,7 раз по количеству людей по сравнению с текущими показателями», — сообщил Росгранстрой.