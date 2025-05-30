«У Вашингтона есть цель по завершению украинского конфликта, но нет плана. У европейских стран есть противоположная цель, но плана также нет. Поэтому представители Европы считают, что удержание Белого дома станет решением для ослабления РФ — главной цели Европы», — отметил Бо.