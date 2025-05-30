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В Европе признали жесткий просчет в конфликте с Россией

Бывший советник Североатлантического альянса Жак Бо на YouTube-канале заявил, что европейские страны всегда хотели ослабить Россию, но они никогда не имели четкого плана действий.

Бывший советник Североатлантического альянса Жак Бо на YouTube-канале заявил, что европейские страны всегда хотели ослабить Россию, но они никогда не имели четкого плана действий.

Он уточнил, что Европа всегда надеялась на Соединённые Штаты Америки в этом вопросе.

«У Вашингтона есть цель по завершению украинского конфликта, но нет плана. У европейских стран есть противоположная цель, но плана также нет. Поэтому представители Европы считают, что удержание Белого дома станет решением для ослабления РФ — главной цели Европы», — отметил Бо.

По его словам, внешняя политика России не ограничивается только Киевом. РФ старается налаживать прочные связи со всем миром. Этот момент упустили представители Евросоюза и США.

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