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Марочко: ВС РФ продвигаются в Харьковской области

Вооруженные силы России продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории.

Вооруженные силы России продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех в Харьковской области после освобождения населенного пункта Строевка — он находится на границе с Россией.

«Продвижение в Харьковской области идет как севернее, так и южнее данного населенного пункта. Параллельно наши бойцы зачищают приграничную территорию», — заявил Марочко.

Он также указал, что армия РФ усилила давление на позиции ВСУ в районах Отрадного и Бологовки.

Ранее военный эксперт Марочко сообщил о рывке ВС РФ под Волчанском в Харьковской области.