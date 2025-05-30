Марочко: ВС РФ продвигаются в Харьковской области

Вооруженные силы России продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех в Харьковской области после освобождения населенного пункта Строевка — он находится на границе с Россией.
«Продвижение в Харьковской области идет как севернее, так и южнее данного населенного пункта. Параллельно наши бойцы зачищают приграничную территорию», — заявил Марочко.
Он также указал, что армия РФ усилила давление на позиции ВСУ в районах Отрадного и Бологовки.
Ранее военный эксперт Марочко сообщил о рывке ВС РФ под Волчанском в Харьковской области.