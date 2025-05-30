Волгоградцам разрешили покидать место ДТП при вероятности заторов

Первоначально суд лишил ее прав за оставление места происшествия, но Верховный суд пересмотрел дело и смягчил наказание. В итоге женщину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ — «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Ей назначили штраф в размере 1000 рублей.