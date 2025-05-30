Волгоградцам разрешили покидать место ДТП при вероятности заторов

Эта мера призвана снизить риск образования заторов на дорогах.
Поводом для такого решения стало рассмотрение дела водителя, которая передвинула машину после столкновения, чтобы не мешать движению, сообщила «Волгоградская правда.ру».
Первоначально суд лишил ее прав за оставление места происшествия, но Верховный суд пересмотрел дело и смягчил наказание. В итоге женщину привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ — «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Ей назначили штраф в размере 1000 рублей.
Важным условием суд назвал обязательную фиксацию обстоятельств аварии перед перемещением автомобиля — это должно быть сделано в соответствии с правилами дорожного движения.
Эксперты отмечают, что данное решение может изменить судебную практику. Ранее уход с места ДТП почти всегда расценивался как попытка скрыться, но теперь суды будут учитывать и объективную необходимость освободить проезжую часть.